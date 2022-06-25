Belediye işçileri yolda buldukları telefon ve parayı sahibine teslim etti

Tarsus Belediyesinde görevli 3 işçi, sokakta buldukları telefon, kimlik ve parayı sahibine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli araç sürücüsü Mehmet Can Aygüloğlu, işçiler Murat Sami Yalçın ve Durmuş Bodur, Kavaklı Mahallesi'ndeki mesaileri sırasında cep telefonu buldu. İşçiler telefonun kılıfında da bir miktar para ve kimlik olduğunu gördü.

Görevliler, Salih Say'a ait olduğunu belirledikleri eşyaları sahibine ulaştırdı.

Say, işçilere teşekkür ederek, "Kaybettiklerimi eksiksiz bir şekilde bana teslim ettiler. Tarsus Belediyesine ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesine dürüst insanların görev yapmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok memnun kaldım, Allah razı olsun." dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da örnek davranışlarından dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.