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Belediye işçileri arasında çıkan tartışma sonucu ölümlü kavga

Belediye işçileri arasında çıkan tartışma sonucu ölümlü kavga

Güncel Haberler

VAN'ın Özalp ilçesinde, husumetli olan belediye işçileri M.B ve İ.G., araç içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerini tabancayla vurarak öldürdü.

VAN'ın Özalp ilçesinde, husumetli olan belediye işçileri M.B ve İ.G., araç içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Özalp ilçesine bağlı Mahmutalan ile Şehittepe mahalleleri arasındaki kırsal alanda meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olan belediye işçileri M.B. ve İ.G. arasında tartışma çıktı. Araç içerisinde çıkan tartışma kısa sürede büyürken, iki kişi de tabancaları ile birbirlerine ateş etti. Olayda İ.G. olay yerinde, M.B. ise kaldırıldığı Özal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın yaşandığı her iki mahalle arasında geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Tragger Özalp Güncel Haberler

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