Belediye iş başvurusunun son gününde yoğunluk oluştu

KARABÜK Karabük Belediyesi'nin alacağı 69 personel alımı için başvuruyu son güne bırakan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Karabük Belediyesi, ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamak için daimi personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bugün sona erecek olan başvurular dolayısıyla vatandaşlar erken saatlerinden itibaren belediyenin önüne geldi. İş umuduyla vatandaşların yoğunluk oluşturması üzerine belgeler kapıda teslim alındı. İşçi alımının kendileri için fırsat olduğunu belirten Şafak Kökçü, "Bunu bir değerlendirelim dedik. İnşallah olur. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere başvuru yaptım" dedi.

Belediye 14 güvenlik görevlisi, 20 ağır vasıta şoförü, 15 park bahçeler beden işçisi, 10 temizlik işçisi alımı, 2 inşaat vasıfsız işçi, 1 inşaat demir ustası, 1 tuğla duvar ustası, 1 inşaat seramik ustası, 2 inşaat kalıp ustası, 2 kaynakçı, 1 marangoz olmak üzere 69 personel alımı yapacak.