Belediye ekipleri, Kuş cennetine çöp döküp yaktı Deprem bölgesi Hatay'da bulunan Mileyha Kuş Cennetine Samandağ Belediyesine bağlı ekipler tarafından moloz ve çöplerin dökülüp yakılması kameraya yansıdı.

Belediye ekipleri, Kuş cennetine çöp döküp yaktı

HATAY - Deprem bölgesi Hatay'da bulunan Mileyha Kuş Cennetine Samandağ Belediyesine bağlı ekipler tarafından moloz ve çöplerin dökülüp yakılması kameraya yansıdı.

Depremin vurduğu şehirlerin başında gelen Hatay'da nadir kuşlarının göründüğü Samandağ ilçesinde bağlı Mileyha Kuş Cenneti çevresine Samandağ Belediyesi temizlik işleri personelleri tarafından moloz ve çöp döküldü. Dökülen çöp daha sonra yakıldı. O anlarda görüntülere yansıdı.

Daha önce de 305 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından kaldırılmıştı. Bugün tekrar Samandağ Belediyesi ekipleri tarafından aynı alana moloz ve çöp atılıp yakılması tepki çekti.