Belediye çalışanı, anne ve bebeğini yangından kurtardı

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde üç katlı bir binada elektrikli sobadan yangın çıktı. O sırada çığlık seslerini duyarak olay yerine koşan Beylikdüzü Belediyesi temizlik personeli Fırat Boyar, evin içinde mahsur kalan 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu ile annesini yangından kurtardı.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki Sinan Şamil Sam Sokak'ta, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.50'de üç katlı bir binada yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı bilinen yangın sırasında çığlık sesleri duyan Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temizlik personeli Fırat Boyar, olay yerine koştu. Dumanların yükseldiği eve tereddüt etmeden giren Boyar, içeride mahsur kalan anne ile 1 buçuk yaşındaki kızını kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının ardından sağlık ekiplerince muayeneleri yapılan anne ile çocuğu yangından yara almadan kurtuldu. Aileyi kurtararak büyük bir cesaret örneği gösteren Fırat Boyar'a hem aile hem de çevredeki vatandaşlar teşekkür etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise "Yaşanan olaydan komşularımızın zarar görmeden kurtarılması mutluluk verici. Büyük bir özveriyle aileyi kurtaran çalışma arkadaşım Fırat'ı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"HAVA SOĞUKTU, ÜSTÜMDEKİ HIRKAYI ÇIKARIP ÇOCUĞUN ÜSTÜNE SARDIM"

Olay anını anlatan Beylikdüzü Belediyesi personeli Fırat Boyar, "Olay sabah saatlerinde oldu. O sırada çalışıyordum. Çığlık seslerini duydum ve koşarak olay yerine geldim. Ben içeriye girdiğimde çocuk koltuğun üzerinde oturuyordu, annesi ise şoktaydı. Çocuğu dışarıya çıkardım. Hava soğuktu, direkt üstümdeki hırkayı çıkarıp üstüne sardım. Ondan sonra çocuğu komşuya verdim, annesini çıkardım. Üst kata çıkmaya çalıştım ancak dumandan dolayı çıkamadım. Yangın elektrik sobasından kaynaklı. Çocuk odasından başlamış. Camlar patladı ben zaten içeriye girdiğimde büyük patlama sesleri geliyordu. Annesini çıkardıktan sonra hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye olay yerine 5-6 dakika sonra geldi ve yangını söndürmeye başladı. Hiç düşünmedim, o sırada benim çocuğum da olabilirdi, herkes olabilirdi" diye konuştu.

Aile yangından herhangi bir yara almadan kurtulurken büyük bir cesaret örneği gösteren Boyar'a teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yaşanan olaydan komşularımızın zarar görmeden kurtarılması mutluluk verici. Büyük bir özveriyle aileyi kurtaran çalışma arkadaşım Fırat'ı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.