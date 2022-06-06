Belediye başkanlarından KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret - Haberler

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Belediye başkanlarından KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Belediye başkanlarından KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

Kayseri'de belediye başkanları Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanlığına yeniden seçilen Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Kayseri'de belediye başkanları Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanlığına yeniden seçilen Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KGC Başkanlığına yeniden seçilen Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Seçimlerin demokratik bir şekilde yapıldığını anlatan KGC Başkanı Kösedağ, belediye başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin en güçlü cemiyetlerinden birinin KGC olduğunu vurgulayan Kösedağ, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir yapıda olduklarına dikkati çekti.

Başkan Büyükkılıç ise yapılan genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimin önemine değindi.

Her zaman basın camiasına destek olacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Sizler kamu hizmeti veriyorsunuz. Buralar bir hizmet ortamı. Objektif bir şekilde çalışmalarınızı sürdüreceksiniz." dedi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Memduh Büyükkılıç Mustafa Yalçın Kayseri Talas Güncel Haberler

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