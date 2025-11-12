Haberler

Belediye başkanlarından düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitler arasında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerin de bulunduğu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun, yüreğimiz yanıyor. Askerlerimiz, ülkemizin güvenliği ve huzuru için canlarını feda etti. Kahramanlarımıza minnettarız. Bu acıyı hep birlikte yüreğimizde hissediyoruz. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet, milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vatan için canını feda eden kahramanlarımızın emanetine sahip çıkmak, bizlerin en kutsal görevidir. Şehitlerimizin aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız."

Çolakbayrakdar ise şehit askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletin, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları bozmak için canları pahasına düşmanlara, teröristlere ve vatan hainlerine 'dur' dediğini belirten Çolakbayrakdar, "Rabbimden duamız, bir daha böyle kara bir günün yaşanmamasıdır. Düşman hain planlar içinde olsa da bizler, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
