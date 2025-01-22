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Belediye Başkanları 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi

Belediye Başkanları 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi
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Kahramanmaraş'ın çeşitli ilçelerinin belediye başkanları, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylarına ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek destekledikleri eserleri açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Göksun ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Afşin Belediye Başkanı Kıraç, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Mostafa Bassim'in "Gerçeğe çağrı", "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" ve "Günlük Hayat"ta Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" fotoğraflarını tercih etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Toptaş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğraflarına oy verdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Akpınar, tercihini "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" ve "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafından yana kullandı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Karaca da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt", "Haber" kategorisinde Danylo Antoniuk'un "Yaşam Mücadelesi", "Spor" kategorisindeki Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda", "Doğal Yaşam ve Çevre" katergorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesini oyladı.

Göksun Belediye Başkanı Cüce ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış", "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas'ın "Kanıksamış" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı" fotoğraflarına oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylamasına katılan belediye başkanları, seçkide yer alan fotoğrafların birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu belirterek emeği geçen AA muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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