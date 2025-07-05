Belediye Başkanları Rüşvet İddialarıyla Gözaltına Alındı

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Adana ve Adıyaman belediye başkanları, rüşvetle ihaleleri organize eden suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, suç örgütünün elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesiyle hareket ediliyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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