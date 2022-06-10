Belediye Başkanından Cumhurbaşkanı Modeli - Haberler

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Belediye Başkanından Cumhurbaşkanı Modeli

İhlas Haber Ajansı - Halil Ulubey - Güncel
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- Belediye Başkanından Cumhurbaşkanı Modeli Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 150 günde bitecek köprülü kavşağı Cumhurbaşkanı metodu olan Müteaheat'in taahhüt'ünü aşağı çekerek 90 günde bitirmesini istedi Başkan Güngör, "Burası Doğu ve Batı aksı...

- Belediye Başkanından Cumhurbaşkanı Modeli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 150 günde bitecek köprülü kavşağı Cumhurbaşkanı metodu olan Müteaheat'in taahhüt'ünü aşağı çekerek 90 günde bitirmesini istedi

Başkan Güngör, "Burası Doğu ve Batı aksı birleştirecek"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 150 günde bitecek köprülü kavşağı Cumhurbaşkanı metodu olan Müteaheat'in taahhüt'ünü aşağı çekerek 90 günde bitirmesini istedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, köprülü kavşağı 150 günde değil 90 günde bitiyor.

Temel Atma töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: "Şehrimizin Doğu bölgesinde özellikle doğuyu batıya bağlayan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Köprülü Kavşağının temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bunun da bitirilişini görüp, şehrime hayırlı olsun diyoruz. 150 günlük bir hedef koyduk. Aslında ihale süresi 210 gündü" dedi

Yüklenici firmanın yetkilisi ile kameralar önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi pazarlık yapan Güngör, 150 günlük bitirme süresini 90 güne indirdi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

Hayrettin Güngör Kahramanmaraş Kadıoğlu Güncel Haberler

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