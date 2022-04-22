Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)
1 TUTUKLAMAAdana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a, iftar programında yumurtalı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Yasin Ç., Ferhat D. ile Fırat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FIRAT, MALATYA (DHA) - 1 TUTUKLAMA
Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a, iftar programında yumurtalı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Yasin Ç., Ferhat D. ile Fırat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel