Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2) - Haberler

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Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)

1 TUTUKLAMAAdana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a, iftar programında yumurtalı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Yasin Ç., Ferhat D. ile Fırat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - 1 TUTUKLAMA

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a, iftar programında yumurtalı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Yasin Ç., Ferhat D. ile Fırat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Akif Kemal Akay, Saldırı, Seyhan, Fırat, Güncel, Haberler

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