Belediye Başkanı Savran, çalışma yapılacak alanları inceledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, çeşitli semtlerde çalışma yapılacak alanlarda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, 2000 Evler ve 15 Temmuz mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılacak alanları inceledi.

Belediyenin, 2022 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek altyapı yenileme, sıcak asfalt, çevre düzenlemesi yapılacak alanları gezerek yetkililerden bilgi alan Savran, mahalle sakinleri ile de bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Savran, dolmuş güzergahlarının tamamının yıl içinde sıcak asfalta kavuşturulacağını belirtti.

Savran, çevre temizliği yapan belediye ekiplerine de tatlı ikram etti.