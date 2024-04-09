Belediye Başkanı Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileriyle iftar programında buluştu

Ak Parti'den üçüncü kez seçilen, mazbatasını alarak göreve başlayan Belediye Başkanı Salim Salim Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileri ve seçime katılan başkan adaylarıyla iftar programında bir araya geldi.

Of Sahil Hasbahçe Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Sarıalioğlu, çok olgun ve centilmence geçen bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.

Seçim süresince tüm adaylara gösterdikleri olgunluk ve iftar davetlerine katılım için teşekkür eden Sarıalioğlu, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sizleri seviyorum, sizlerin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Tevazu, samimiyet ve gayretle Türkiye'nin geleceği, milletimizin umudu olmaya, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz, Of Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ve ihya edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz, CHP İlçe Başkanı Fahri Kaptanoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Aldülhamit Karaahmet, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Hakan Karaaslan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Muratoğlu, partilerin teşkilat üyeleri, belediye başkan adayları ile belediye meclisi üyeleri katıldı.