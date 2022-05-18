Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı: - Haberler

19 Mayıs 1919, esareti kabul etmeyişimiz, özgürlüğümüzden vazgeçmeyişimizdir

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı Milli mücadelemizin 103. yıldönümünü büyük bir gururla kutlamakta olduklarını belirten Helvacıoğlu, mesajında şunları dile getirdi: "İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmesi gençliğe duyduğu güvenin göstergesi olarak tarihte yerini almıştır. İstiklal Savaşımızın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919; esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, hiçbir zorluğa boyun eğmeyen Aziz Milletimizin varlık yokluk mücadelesinin ilk adımıdır."

TÜRK GENÇLİĞİ EMANETİNE SAHİP ÇIKACAKTIR

"Esaret altındaki mazlum milletlere de ışık olan bu kurtuluş mücadelesiyle aziz milletimiz;vatan ve bayrak sevgisini ve özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bugün de devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmemiz için bize ilham ve güç vermektedir. Türk Gençliğine armağan edilen bu emanete sahip çıkmak, hepimize düşen tarihi bir görev ve sorumluluktur. Bu görev ve sorumlulukta hiç şüphesiz en büyük servetimiz gençlerimizdir. Türk Gençliği emanetine sahip çıkacaktır."

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

"1919'da azim, inanç ve kararlılıkla gösterilen bu büyük mücadele bizlere, Türk Gençliğimize ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

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