Kartal Belediyesinden İlçe Emniyet Müdürlüğüne 'Polis Haftası' ziyareti

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat'tan oluşan Kartal Belediyesi heyeti, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karakolları ziyaret ederek, emniyet mensupları ile bir araya geldi.

Türkmen, kamu düzenini sağlayan, vatandaşların can ve mal güvenliği korumakla görevli emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayarak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kutlama mesajı ve selamlarını iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkmen, "Ülkemizin dört köşesinde büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesile ile başta görevlerinin başında şehit olan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, tüm teşkilat mensuplarının çalışmalarında Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Kartal Belediyesine bağlı kreşleri ziyaret ederek, öğrencilere polisin görevleri hakkında bilgi verdi. Kreş öğrencileri ziyaretlerde polis ekiplerine şiirler okuyup gösteriler yaptı.