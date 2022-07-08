Belediye Başkanı Genç ve Ekim Kurban Bayramı'nı kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin mutluluğunu ve sevincini yaşadığını belirtti.

Bayramların, bütün Müslümanların sevgiyle, muhabbetle birbirleriyle kucaklaştığı, dertlerine ve mutluluklarına ortak olduğu mübarek günler olduğunu vurgulayan Genç, "Kurban ibadeti, hiçbir karşılık beklemeden yardımlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, vefanın, birlik ve beraberliğin adıdır." ifadelerini kullandı.

Genç, vatandaşların huzur ve sükunet içinde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için bütün tedbir ve önlemleri aldıklarını, hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akoluk Mahallemizde belirlediğimiz büyük çaplı kurban satış ve kesim alanımız faaliyette. Bunun dışında merkez mahallelerimizde belirlediğimiz 19 noktada da kurban kesim işlemi yapılacak. Özellikle bütün vatandaşlarımızdan, kurban ibadetlerini tespit ettiğimiz alanlarda nizam ve intizam içinde ve temiz bir şekilde gerçekleştirmelerini rica ediyorum. Bu manada bütün mesai arkadaşlarımız, zabıtalarımız, olağanüstü bir gayretle birlikte bu çalışmalarını sürdürecek."

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise milletin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun bayram günlerinde daha da gelişerek pekiştiğinin altını çizdi.

Kurban Bayramı'nda sosyal dayanışmanın zirveye çıktığına dikkati çeken Ekim, bayram dolayısıyla araçlarıyla yola çıkacaklara da hız sınırlarına riayet etmeleri, emniyet kemerlerini takmaları ve uykusuz direksiyon başına geçmemeleri konularında uyarılarda bulundu.??????????????