Belediye Başkanı Fadıloğlu, milletvekili adayı Bozgeyik'e plaket verdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Bünyamin Bozgeyik, Merveşehir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Bünyamin Bozgeyik, Merveşehir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fadıloğlu, ilçeye yaptığı ziyaretlerden dolayı Bozgeyik'e teşekkür plaketi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fadıloğlu, AK Parti döneminde hayat standartlarının sürekli yukarıya doğru çıktığını belirtti.

Seçimde vatandaşlardan destek istediklerini aktaran Fadıloğlu, "Mehmet Bozgeyik ağabeyime yürekten teşekkür ediyorum. Onun açmış olduğu yolda hizmetleri artırarak devam ettireceğimize söz veriyorum. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç da katıldı.