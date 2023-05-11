Belediye Başkanı Doğan'dan 'Çarşamba OSB Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeleri' açıklaması

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba OSB Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeleri" yapım işinin Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı yatırım programına alındığını duyurdu.

Doğan, yaptığı açıklamada, ilçede 822 bin metrekare alan üzerinde kurulan, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, 43 fabrikanın kurulacağı Çarşamba OSB'de 7 bin 500 kişilik bir istihdam alanı oluşturulacağını belirtti.

Çarşamba OSB'deki fabrikaların ihtiyaç duyacağı ara eleman ihtiyacını karşılayacak "Çarşamba OSB Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeleri"nin Çarşamba için önemli bir yatırım olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Öncelik aş, öncelik iş diyerek yola çıktığımız Çarşamba Organize Sanayi Bölgemizde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Paydaş kurumlarımız ile birlikte Çarşamba'mızı bir istihdam merkezi haline getiriyoruz. Fabrikalarımız yükselmeye devam ediyor, 822 bin metrekare alanda 43 fabrikayı ilçemize kazandırıyoruz. OSB'mizde 7 bin 500 kişilik bir istihdam alanı oluşacak. Çarşamba OSB'mizdeki fabrikalarımızın ihtiyaç duyacağı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak olan 'Çarşamba OSB Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeleri' yapım işi de Milli Eğitim Bakanlığımızca 2023 yılı yatırım programına alındı. Yaklaşık 100 milyonluk bir maliyet ile kurulacak olan okulumuz bölgemize, bölgemizin evlatlarına hayırlı olsun. Çarşambalı gençlerimiz hem meslek öğrenecek hem de iş imkanı bulacaklar. Yapılan toplantı sonrasında hızlı bir şekilde çözümü sağlayan başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, Ticaret Bakanımız ve Samsun Milletvekili Adayımız Mehmet Muş ile Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş Bey'e şükranlarımı sunuyorum. İstikrarın ve kalkınmanın yüzyılı Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çalışmaya devam ediyoruz."