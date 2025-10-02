Belediye Başkanı Derya Bulut, Yaşlı Vatandaşı Hastaneye Götürdü

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, sokakta karşılaştığı yaşlı kadını makam aracıyla tedavi gördüğü hastaneye götürdü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını inceleyen Bulut, bu sırada yürüteçle yanına gelen yaşlı kadınla bir süre sohbet etti. Kadın, toplu taşıma araçlarını kullanan bazı sürücülerin kendilerine zaman zaman kötü davrandığını dile getirdi. Bulut ise toplu taşımanın belediyeye ait olmadığını ancak konuyla ilgileneceğini ifade etti.

Tedavi için hastaneye gitmesi gereken yaşlı kadını makam aracına alan Bulut, kadının ulaşımını sağladı.

"Kıymetli büyüklerimiz bizim baştacımızdır"

Bulut, önceliklerinin her zaman vatandaşın huzuru, özellikle de yaşlıların rahatlığı olduğunu belirtti.

Yaşlıların hak ettiği saygı ve sevgiyi görmelerinin önemli olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Teyzemizin dile getirdiği her konuyla ilgileneceğimizin sözünü veriyorum. Kıymetli büyüklerimiz bizim baştacımızdır. Onlara gösterilen her güzel davranış, aslında bize ve geleceğimize gösterilen saygıdır. Her zaman onları düşünecek, her zaman yanlarında olacak, her zaman hak ettikleri değeri vermeye devam edeceğiz."