Belediye başkanı çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Polis üniforması giyip programa katıldı

KIRIKKALE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına giydiği polis üniforması ile katılan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, her hafta düzenlediği "Başkana Randevusuz Sorular" programında vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Bir vatandaş tarafından yazılı olarak "Başkanım büyüyünce ne olmak isterdin?" sorusu yöneltildi. Başkan Türkyılmaz'da, çocukken polis olmayı hayal ettiğini cevapladı. Bunun üzerine Yahşihan İlçe Emniyet Müdürü Yahya Çelik, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın makamına gelerek polis üniforması hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçede düzenlenen programa giydiği polis üniforması ile katılan Türkyılmaz, kısa sürede olsa çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 23 Nisan, çocuklar ve öğretmenleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, etkinlik sonunda çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyüyünce idealim çalışma şeklim hep polis olmaktı" diyerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine polis üniforması hediye edildiğini söyledi.

Polis memurluğunun çocukluk hayalinin olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Nasıl mutlu olmaz insan. Çocuk gibi şendik. Çocukluk hayalim vardı benim. Yahşihan Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen soruları aldığımız bir programımız var 'Başkana randevusuz sorular.' Orada fanustan çektiğimiz soruda diyor ki 'Başkanım büyüyünce ne olmak isterdin?' Gerçekten büyüyünce idealim çalışma şeklim hep polis olmaktı" diye konuştu.

Mutlu olduğunu anlatan Türkyılmaz, "Çokta uğraştım bir türlü polis olamadım. Şartlar el vermedi. Sınavı kaçırdık daha sonra Kaymakamlıkta Vakıf Müdürlüğü yaptım. Daha sonrada belediye başkanı olarak seçildikten sonrada göreve başladık. Sağ olsun müdür bey polis memuru kıyafeti gönderdi. Çok mutlu oldum. Neşem sığmıyor anlatamam. İnsanın gözü doluyor çocukluğunun hayali" şeklinde konuştu.

Başkan Türkyılmaz, "Çocukların ne hissettiğini düşünebiliyorsun. Empati kuruyorsun. İnanın çok mutluydum. İki bayram bir aradaydı hem Ramazan Bayramı'mız hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız. Buradan ben İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de kucak dolusu sevgi saygı hürmetlerimi sunuyorum" dedi.