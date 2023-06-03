Belediye aracı tarlaya girdi, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediyeye ait olan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Bartın karayolunda Hacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saltukova Belediyesine ait H.H. idaresindeki 67 VF 147 plakalı Ford marka resmi araç, belde merkezinden Çaycuma istikametine gittiği esnada yolun yağmur sonrası kaygan olmasından dolayı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan çitleri yıkarak tarlaya girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Ayrıca olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla tarladan kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK