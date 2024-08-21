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Belçikalı Turistlere Yardım Eden Köy Muhtarı

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Belçika'dan bisikletle 2 yıl önce çocuklarıyla çıktıkları turda Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolda kalan turist çiftin yardımına koşan köy muhtarı, evinin kapılarını da turistlere açtı.

Belçika'dan bisikletle 2 yıl önce çocuklarıyla çıktıkları turda Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolda kalan turist çiftin yardımına koşan köy muhtarı, evinin kapılarını da turistlere açtı.

Belçika'dan 2 yıl önce, o dönem 5 aylık olan bebekleri Naïl Wuyts ile bisikletle yola çıkan sokak tiyatrosu sanatçıları Amandine Coucke (32) ve Quentin Wuyts (33) Fransa, İspanya, Fas, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı.

Çiftin bisikletleri, Çan ilçesine bağlı Hurma köyü yakınlarında bozuldu. Yardım istemek için çevredeki bir benzin istasyonuna giden çift, Hurma köyü muhtarı İlyas Güney ile karşılaştı.

Turistlere yiyecek ve su ikram eden muhtar, daha sonra arızalı bisikletleri aracına koyarak tamir ettirmek için Çan'a götürdü.

Belçikalı aileyi evinde bir gece misafir eden Güney, AA muhabirine, turistlerin mağdur olduklarını görünce tamir için yardım ettiğini, yemeğini paylaştığını söyledi.

Turistlerin yola devam edeceklerini belirten Güney, şöyle konuştu:

"Biraz daha kalmaları için ısrar ettik. Akşam yemeğini de yiyip yola çıkarız diye düşünüyorlar. Biz mutluyuz, arkadaşlara yardımcı olduk. Uzak diyarlardan gelmişler bisikletle. Çocukları var, zorluk çekerek geldiler. O kadar kolay değil ve daha çok kilometreleri var. Mersin ve Diyarbakır'a gitmek istiyorlar. Ülkemizin güzelliklerini görmeye gelmişler. Yardımcı olduysak ne güzel. İnşallah yolda bizim gibi iyi kalpli, cana yakın insanlarla karşılaşırlar. Allah yollarını açık etsin."

"Türk insanı mükemmel"

Quentin Wuyts da Mersin'e giderken bisikletlerinin bozulduğunu anlattı.

Muhtar Güney'e teşekkür eden Wuyts, "Bize yardımcı olmak istedi. Biz de 'Yeterince paramız yok' dedik. Bize 'Bana güvenebilirsiniz' dedi. Sonra bisikleti arabanın arkasına koyduk ve tamir ettirdik. Çok iyi insanlar." ifadesini kullandı.

Amandine Coucke de çok güzel bir aile ile karşılaştıklarını dile getirerek, "Çok teşekkür ederiz. Türk insanı mükemmel." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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