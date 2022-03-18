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Belçikalı süpermarket zinciri, yağ ve un satışını sınırladı

AA - Ata Ufuk Şeker - Güncel
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Belçikalı süpermarket zinciri, yağ ve un satışını sınırladı

Belçika'da faaliyet gösteren market zincirlerinden Colruyt, un ve yağ satışına sınırlama getirdi.

Belçika'da faaliyet gösteren market zincirlerinden Colruyt, un ve yağ satışına sınırlama getirdi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, talepte aşırı yükseliş olduğu gerekçesiyle bugünden itibaren un ve yağ satışına limit getirdi.

Söz konusu markette müşteriler en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un alabilecek.

Yağ satış kısıtlaması sadece ayçiçeği yağı ile sınırlı olmayacak. Zeytinyağı gibi diğer sıvı yağlar da en fazla 2 litre alınabilecek.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu.

Söz konusu iki ülke, "dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında" bulunuyordu. Savaş nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Belçika, Market, Güncel, Haberler

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