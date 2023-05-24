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Belçikalı müzik grubu Hooverphonic 14 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Belçikalı müzik grubu Hooverphonic 14 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Güncel Haberler

Belçika'da 1995'te kurulan ve bir çok müzik türünü parçalarında sentezleyen Hooverphonic grubu, 14 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.

Belçika'da 1995'te kurulan ve bir çok müzik türünü parçalarında sentezleyen Hooverphonic grubu, 14 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre grup, Epifoni ve Kod Müzik organizasyonuyla Uniq Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Müzikte alışılmışın dışına çıkmasıyla fark yaratan ve 25 yılı aşkın kariyerinde trip hop, pop, elektropop, rock gibi birçok türden şarkı kaydeden grup, şimdiye kadar 11 stüdyo albümü çıkardı.

"2Wicky", "Eden", "Mad About You", "Anger Never Dies", "Amalfi", "Badaboum" ve "Romantic", Hooverphonic'in en çok dinlenen şarkıları arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

İstanbul Belçika Güncel Haberler

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