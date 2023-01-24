Belçikalı kadından yağ aldırma ameliyatı sonrası hastane ve doktora suç duyurusu

Belçika vatandaşı Helveh Assakereh, geçtiğimiz yıl turistik gezi için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Assakereh, Bahçelievler'de özel bir hastanede 29 Nisan 2021 tarihinde estetik cerrah İ.A. tarafından yağ aldırma ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyattan bir gün sonra taburcu oldu. Assakereh, ameliyattan sonra idrarını kontrol edemediği, vücudundaki morlukların geçmediği, psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını iddia etti. Assakereh, hastane ve doktor hakkında hukuki süreci başlatarak, ülkesine döndü. Assakereh'in avukatı Cihan Esin, ameliyatın hatalı olduğuna ilişkin Belçika ve Fransa'daki hastanelerden alınan raporlar olduğunu belirterek, Bakırköy Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Esin, maddi ve manevi zararın giderilmesini talep etti.

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Hastane ve doktor ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmadı.