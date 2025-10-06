Belçikalı Aktivistler İsrail Tarafından Serbest Bırakıldı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenleyen İsrail ordusu tarafından alıkonulan 4 Belçikalı, bir Lüksemburglu aktivistin serbest bırakıldığını ve dönüş yolunda olduğunu bildirdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Vatandaşlarının Yunanistan'dan yola çıktıklarını belirten Prevot, "Ailelerine sağ salim kavuşacak olmalarından büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Prevot, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu üyesi 4 Belçika ve bir Lüksemburg vatandaşının yoğun diplomasi sonrası serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazze'deki insani ablukanın kaldırılması ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren hızlı bir ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da sürdüğünü belirten Prevot, katkılarından ötürü Yunanistan'a teşekkürlerini iletti.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, 3 Belçika vatandaşının halihazırda Gazze'ye ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonunda olduğunu bildirdi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.