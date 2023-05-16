Belçikalı aile, Amerikan kimya şirketine açtıkları davayı kazandı

Belçika'da bir aile, evlerinin yakınındaki ABD'li kimya şirketi 3M'ye ait fabrika nedeniyle kanlarında kimyasal maddelerin arttığı gerekçesiyle açtıkları davada tazminata hak kazandı.

Davaya bakan Anvers mahkemesi, anne, baba ve iki çocuktan oluşan aileye kişi başı 500 avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Fabrikaya yaklaşık 1 kilometre mesafede yaşayan Belçikalı aile, kanlarındaki per ve polifloroalkil (PFAS) maddelerinin olması gerekenden 100 kat fazla olduğu, sebze yetiştirdikleri bahçede de bu maddelerden bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Kimyasal maddelerin su geçirmeyen tekstil ürünleri ile tencere ve tava gibi ürünlerin teflon kaplamasında kullanıldığı belirtildi. Bu tür maddelerin kanser gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini artırabileceği savunuluyor.

Amerikalı şirketin karara itiraz hakkı bulunuyor. Belçikalı yetkililer ise şirkete itiraz etmeme çağrısında bulunuyor. Ancak şirketin itiraz etmemesi halinde dava emsal oluşturacağı için bölgede yaşayan başka kişilerin de dava açabileceği ifade ediliyor.