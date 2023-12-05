Belçika ve Hollanda'da Rusya'ya karşı yaptırımları delen 6 kişi gözaltına alındı

Belçika ve Hollanda'da toplam 6 kişinin Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları delerek, yasaklı ürünlerin ticaretini yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Belçika ve Hollanda'da toplam 6 kişinin Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları delerek, yasaklı ürünlerin ticaretini yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'den alınan istihbarat üzerine Belçika'nın Knokke-Heist ve Eeklo, Hollanda'nın ise Rotterdam ve Sluis kentlerinde eş zamanlı arama yapıldığı belirtildi.

Belçika'da 4, Hollanda'da 2 kişi hem askeri hem sivil amaçla kullanılabilen mikroçipler, ivmeölçerler ve türbin motorları gibi "hassas" materyalleri ve teknolojileri "ambargo uygulanan ülkelere" ihraç etmeleri şüphesiyle gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, "Ticareti yapılan bazı teknolojiler, Rusya gibi belirli ülkeler için geçerli olan ambargo kurallarına da tabi olabilir." ifadesi kullanıldı.

Soruşturmayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

AB, Ukrayna'daki savaşın ardından Rusya'ya yönelik şimdiye kadar 11 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.