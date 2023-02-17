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Belçika Uyuşturucu Mafyasıyla Mücadele İçin Yeni Önlemler Aldı

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Belçika Uyuşturucu Mafyasıyla Mücadele İçin Yeni Önlemler Aldı

BRÜKSEL, 17 Şubat (Xinhua) -- Belçika Başbakanı Alexander de Croo, uyuşturucu mafyasına karşı savaşmak için alınan yeni önlemleri açıkladı.

BRÜKSEL, 17 Şubat (Xinhua) -- Belçika Başbakanı Alexander de Croo, uyuşturucu mafyasına karşı savaşmak için alınan yeni önlemleri açıkladı. Önlemler arasında ulusal çapta bir uyuşturucu komiseri atanması da yer alıyor.

De Croo, Perşembe günü Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sonunda yeni ulusal stratejinin çerçevesini çizdi. Atanacak uyuşturucu komiserinin yanı sıra, Deniz Polisi'nin 116 ek memurla güçlendirilmesi ve Antwerp limanı için 86 memurla yeni bir güvenlik birliğinin oluşturulması da diğer önlemler arasında yer alıyor.

Antwerp limanında işe alınacak 108 yeni memurla gümrük hizmetleri de güçlendirilecek.

10 gramdan az esrar bulunduranlara 75 euro ve 20 gram veya daha az esrar bulunduranlara da 150 euro sabit para cezası uygulanacak. Kokain bulundurmanın para cezası ise 1.000 euroya kadar çıkacak.

Belçika gazetesi Trends'e göre 2022'de Belçika, Antwerp limanında 110 ton kokain ele geçirdi.

Belçika ayrıca uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası polis işbirliğini geliştirmeyi düşünüyor. Bu amaçla Hollandalı yetkililerle 17 Şubat'ta bir toplantı planlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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