Belçika uyuşturucu çeteleriyle mücadele için yeni tedbirler alacak

Belçika hükümeti, özellikle ülkenin liman kenti Anvers'te artan uyuşturucu bağlantılı olaylardan sonra uyuşturucu ticareti ve mafyasıyla mücadele için yeni tedbirler almaya karar verdi.

Belçika hükümeti, özellikle ülkenin liman kenti Anvers'te artan uyuşturucu bağlantılı olaylardan sonra uyuşturucu ticareti ve mafyasıyla mücadele için yeni tedbirler almaya karar verdi.

Avrupa'nın ikinci büyük limanının bulunduğu Anvers'te yakalanan uyuşturucunun ve bu kentte uyuşturucu ticareti yapan çetelerin kendi aralarındaki çatışmaların artması üzerine hükümet bir süredir yeni önlemler üzerinde duruyordu.

Bu amaçla "narko terörle mücadele" için Ulusal Güvenlik Konseyini toplayan hükümet bugün yeni kararlar aldı.

Buna göre, ülkenin içişleri, adalet, sağlık ve maliye bakanlarıyla çalışacak uyuşturucu suçlarıyla mücadele temsilcisi atanacak.

Sadece Anvers Limanını korumak için polis tarafından ilk aşamada 100 kişilik "liman güvenlik birimi" oluşturulacak. Liman yakınındaki Doel Nükleer Santralinde görevli polisler de Anvers civarındaki uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye kaydırılacak. Santralin güvenliğini ordu devralacak.

Uyuşturucu bağlantılı suçlara müdahale için yerel hükümetlere daha fazla yetki verilecek.

Ayrıca kokain gibi uyuşturucuları kullananlara verilen para cezası yaklaşık 3 kat artırılarak 1000 avroya çıkarılacak. Para cezası dışında uyuşturucu kullananlar zorunlu rehabilitasyona gönderilebilecek.

Limana gelen konteynerlerin gümrükte taranması için yeni cihazlar alınacak. Belçika genelinde gümrüklerde çalışan 16 bin kişi güvenlik taramasından geçirilecek.

Özellikle Anvers kentinde son yıllarda artan uyuşturucu trafiği nedeniyle çetelerin büyüdüğü ve uyuşturucu bağlantılı suçların büyük artış gösterdiği belirtiliyor. Son aylarda çeteler arasındaki çatışmaların arttığı, sık sık evlerin veya binalar kurşunlandığı, bazı evlere molotofkokteyliyle saldırılar düzenlendiği yerel basında yer alıyor.

Geçen ay bu olaylardan birinde Anvers yakınındaki bir ev kurşunlanmış, olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.