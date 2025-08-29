Belçika, Ukrayna'ya 100 Milyon Avro Destek Sağlayacak

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO'nun " Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programına 100 milyon avro katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Francken, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan 2 günlük Gyminch formatlı AB Savunma Bakanları Toplantısı'na girişinde yaptığı açıklamada, ülkesinin "en kısa zamanda" Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndereceğini belirtti.

Belçika'nın, NATO'nun PURL programına 100 milyon avro katkı sağlayacağını söyleyen Francken, "Elimizden gelen her şeyle Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

???????Francken, Ukrayna'da en kısa zamanda ateşkes sağlanmasını umduğunu ancak bu konuya şüpheli yaklaştığını ifade ederek, Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi.

Ukraynalı askerlerin bu ülkede eğitilmesi konusundaki soru üzerine Francken, "Ukrayna içinde eğitimlerini sağlamak öncelikli bir konu değil. Ateşkes olmadan da güvenlik durumu nedeniyle bu zor olacak. Eğitmenler Belçikalı askerler ve bu risk çok yüksek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda anlaşma yaptıklarını belirterek, ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı.

Rutte ise "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız." demişti.

Hollanda, ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren, NATO'nun PURL olarak adlandırdığı yeni mekanizma kapsamında Ukrayna'yı destekleyen ilk müttefik olmuş, arkasından Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya ve Kanada da programa katıldığını duyurmuştu.