Belçika, Şüpheli Rus Dronları için Fransa'dan Destek Alacak

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, geçen haftadan bu yana havaalanları ve askeri üsler üzerinde şüpheli Rus dronlarının görüldüğü iddiası üzerine Fransa'dan destek alacaklarını duyurdu.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Fransa'dan dron tehdidiyle mücadele için destek alacaklarını belirterek, "Bir Fransız antidron ekibinin Belçika'ya konuşlandırılması, kolektif güvenliğimizi güçlendiriyor ve hibrit tehditler karşısında Avrupa'nın birliğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında da Francken, "Rusya'nın olası şüpheli" olduğunu belirterek, "Rusya kesinlikle bu tür operasyonları organize etme kapasitesine sahip. Bir süredir Rus hacker grupları ağlarımıza karşı acımasız bir siber savaş yürütüyor. Avrupa'da sayısız açıklanamayan sabotaj operasyonunda güvenlik güçleri dikkatlerini Moskova'ya yöneltiyor." değerlendirmesini yaptı.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Bu hafta içinde başında Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili dün toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezi'nin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

Paris yönetiminden önce Berlin de destek sözü vermiş, 6 Kasım'da Almanya'dan gelen bir ekip Belçika'da incelemelerde bulunmuştu.

Almanya'nın ardından Fransa, kamuoyuna destek sözü veren ikinci ülke oldu.