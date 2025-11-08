Haberler

Belçika, Şüpheli Rus Dronları için Fransa'dan Destek Alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, havaalanları ve askeri üsler üzerinde görülen şüpheli Rus dronlarıyla mücadele için Fransa'dan destek alacaklarını açıkladı. Ayrıca, dron hareketliliği üzerine Belçika'da güvenlik önlemleri artırılıyor.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, geçen haftadan bu yana havaalanları ve askeri üsler üzerinde şüpheli Rus dronlarının görüldüğü iddiası üzerine Fransa'dan destek alacaklarını duyurdu.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Fransa'dan dron tehdidiyle mücadele için destek alacaklarını belirterek, "Bir Fransız antidron ekibinin Belçika'ya konuşlandırılması, kolektif güvenliğimizi güçlendiriyor ve hibrit tehditler karşısında Avrupa'nın birliğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında da Francken, "Rusya'nın olası şüpheli" olduğunu belirterek, "Rusya kesinlikle bu tür operasyonları organize etme kapasitesine sahip. Bir süredir Rus hacker grupları ağlarımıza karşı acımasız bir siber savaş yürütüyor. Avrupa'da sayısız açıklanamayan sabotaj operasyonunda güvenlik güçleri dikkatlerini Moskova'ya yöneltiyor." değerlendirmesini yaptı.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Bu hafta içinde başında Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili dün toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezi'nin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

Paris yönetiminden önce Berlin de destek sözü vermiş, 6 Kasım'da Almanya'dan gelen bir ekip Belçika'da incelemelerde bulunmuştu.

Almanya'nın ardından Fransa, kamuoyuna destek sözü veren ikinci ülke oldu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.