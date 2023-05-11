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Belçika sahilinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Belçika sahilinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Güncel Haberler

Belçika sahilinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi.

Belçika sahilinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi.

Yerel basına yansıyan görüntülere göre, Belçika'nın Koksijde kasabası sahilinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Bölge sivil girişine kapatıldıktan sonra 30 kilogram patlayıcı içeren bomba, kontrollü şekilde patlatıldı.

Belçika'da söz konusu dönemden kalma bombalara sık rastlanıyor.

Kaynak: AA / Selen Temizer - Güncel

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