Belçika, Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engelledi - Haberler

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Belçika, Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engelledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Belçika, Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engelledi

Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların başlamasından bu yana Belçika'nın Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engellediğini ve Ruslara ait 3 milyar dolarlık varlığı dondurduğunu aktardı.

VAN (İHA) - Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların başlamasından bu yana Belçika'nın Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engellediğini ve Ruslara ait 3 milyar dolarlık varlığı dondurduğunu aktardı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Avrupa'da çok sayıda Ruslara ait olan varlıklar donduruldu. Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların başlamasından bu yana Belçika'nın Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engellediğini ve Ruslara ait 3 milyar dolarlık varlığı dondurduğunu aktardı.

Peteghem, "Rusya'ya yönelik mali yaptırımların şimdiden büyük bir etkisi var" ifadelerini kullanarak, yaptırımların Rusya'nın saldırılarını durdurmak için hala yeterli olmadığına dikkat çekti. Bu nedenle Rusya'ya yönelik beşinci bir yaptırım paketinin hazırlanması çağrısında bulunan Peteghem, bütün üye devletleri Rusya'ya uygulanan yaptırım ve kısıtlamalara Belçika gibi çok sıkı bir şekilde uymaya çağırdı.

Belçika Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dondurulan varlıkların Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde yer alan 877 kişi ve 62 kuruluşa ait olduğu ifade edilerek, bloke edilen alım satım işlemlerinin ise AB'nin Rusya'ya getirdiği diğer kısıtlamaların sonucu olduğu belirtildi.

Bakanlık, Belçika gümrük yetkililerinin Rusya'ya yönelik yaptırımların başlamasından bu yana Belçika limanlarında bulunan 23 bin 191 konteynerde arama yaptığını, bu aramalar sırasında lüks ürünlerin bulunduğu 3 konteynerde ihlal gözlemlendiği belirtildi. Bakanlık, Zebrugge Limanı'nda denetim için bekleyen bin lüks aracın tutulduğunu aktararak, "Bunlar AB dışından gelen gönderiler ve Rus müşterilere satılıyor. Yaptırımlar yayınlandığında sevkiyatlar zaten yoldaydı" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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