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Belçika Polisi Filistin'e Destek Eylemi Yapan Öğrencileri Kampüsten Çıkardı

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Belçika polisi, Brüksel Özgür Üniversitesi'nde 1,5 aydır Filistin'e destek için yerleşme eylemi yapan öğrencileri kampüsten çıkardı. Polis müdahalesiyle çadırlar ve pankartlar sökülerek eylem sona erdi.

Belçika polisi Brüksel Özgür Üniversitesinde (ULB) 1,5 aydır Filistin'e destek için yerleşme eylemi yapan öğrencileri kampüsten çıkardı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, 7 Mayıs'tan bu yana öğrencilerin ULB kampüsünde sürdürdüğü yerleşme eylemi saat 06.30'da polis müdahalesiyle karşılaştı.

Eylem, polisin, 2 saatte tüm çadırları ve pankartları sökerek öğrencileri dışarı çıkarmasıyla son buldu.

ULB yönetimi, öğrencilerin talebi üzerine 28 Mayıs'ta, Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm akademik ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.

Rektör Annemie Schaus, geçen hafta eylemin amacını aştığını ifade ederek, binanın bir an önce boşaltılmasını istemişti.

Öğrenciler, sosyal medyada, polisin müdahalesinin sert olduğuna dair mesajlar paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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