Belçika'nın yeni dışişleri bakanı gazeteci Hadja Lahbib oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belçika'nın yeni dışişleri bakanı gazeteci Hadja Lahbib oldu

AA - Selen Temizer - Güncel
 - Güncelleme:
Belçika'nın yeni dışişleri bakanı gazeteci Hadja Lahbib oldu

Belçika'nın yeni dışişleri bakanı ülkenin resmi radyo televizyon kanalı RTBF'nin kıdemli gazetecilerinden Hadja Lahbib oldu.

Belçika'nın yeni dışişleri bakanı ülkenin resmi radyo televizyon kanalı RTBF'nin kıdemli gazetecilerinden Hadja Lahbib oldu.

Belçika'da Dışişleri Bakanlığı koltuğu, Sophie Wilmes'ın eşinin beyin kanserine yakalanması nedeniyle görevi bırakmasının ardından boşalmıştı.

Reformcu Hareket Partisi (Mouvement reformiste-MR) tarafından yapılan açıklamada, Lahbib'in dün istifasını resmen sunan Wilmes yerine getirildiği bildirildi.

Lahbib de yaptığı açıklamada, siyasi geçmişi olmadığını ancak Orta Doğu, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi coğrafyalarda sahada gazetecilik ve belgesel direktörlüğü yapan biri olarak görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Lahbib'in görevlendirilmesi, siyasi geçmişi olmaması nedeniyle sürpriz bir gelişme olarak nitelendi.

Yeni Dışişleri Bakanı Lahbib, 20 yıldır Fransızca yayın yapan resmi radyo ve televizyon kurumu RTBF'nin haber sunucusu olarak çalışıyordu. Lahbib, dış ticaret, Avrupa işleri ve federal kültürel kurumlardan da sorumlu olacak.

AA / Selen Temizer - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Belçika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title