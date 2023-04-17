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Belçika'nın Kortrijk Kentinde Gr8 Uluslarası Otomobil Fuarı Düzenlendi

Belçika'nın Kortrijk Kentinde Gr8 Uluslarası Otomobil Fuarı Düzenlendi

Güncel Haberler

KORTRİJK, 17 Nisan (Xinhua) -- Belçika'nın Kortrijk kentinde düzenlenen GR8 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenen bir otomobili inceleyen ziyaretçiler, 16 Nisan 2023. Fuarda modifiye edilmiş otomobiller, klasik otomobiller ve spor otomobiller de dahil olmak üzere tüm dünyadan 1.

KORTRİJK, 17 Nisan (Xinhua) -- Belçika'nın Kortrijk kentinde düzenlenen GR8 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenen bir otomobili inceleyen ziyaretçiler, 16 Nisan 2023. Fuarda modifiye edilmiş otomobiller, klasik otomobiller ve spor otomobiller de dahil olmak üzere tüm dünyadan 1.000'in üzerinde yeni ve ikinci el otomobil sergilendi. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Belçika Güncel Haberler

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