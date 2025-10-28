Haberler

Belçika'nın F-35 Uçakları için Hava Sahası Yetersiz

Güncelleme:
Belçika, yeni aldığı F-35 savaş uçakları için hava sahasının eğitim vermeye yeterince geniş olmadığını tespit etti. Savunma Bakanı, pilotların eğitimi için müttefik ülkelerle görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Belçika'nın hava sahasının yeni aldığı F-35 uçaklarının eğitimi için yeterince geniş olmadığı anlaşıldı.

Ulusal basına göre, Belçika, siparişinin üzerinden 7 yıl geçmesinin ardından geçen hafta 4 yeni F-35 savaş uçağını teslim aldı.

Ancak Belçika hava sahasının pilotların bu uçaklarda eğitim alması için çok küçük olduğu tespit edildi.

Savunma Bakanı Theo Francken, Belçikalı pilotların eğitim alabilmeleri için Hollanda, İtalya ve Norveç de dahil olmak üzere müttefikleriyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Belçika'da, hava sahasının darlığı nedeniyle eski F-16 savaş uçaklarıyla ilgili de benzer sorunların yaşandığı öğrenildi.

Belçika'nın uçak tedarik süreci

1980'lerden bu yana hizmette olan F-16 filosunu yenilemek isteyen Belçika, uzun süredir hangi tedarik modelinin ülke çıkarlarına daha uygun olduğu tartışmalarıyla karşı karşıyaydı.

Halihazırda 45 F-16'ya sahip olan ülke, 2026'dan itibaren bunlardan 30'unu Ukrayna'ya devretmeyi taahhüt etti.

Brüksel yönetimi, Avrupa yapımı alternatifler yerine ABD üretimi F-35'leri tercih ederek savunma modernizasyonunu Washington'la sürdürme kararı aldı.

Bu karar, Brüksel'in kendi yapımı Rafale uçaklarını tercih etmesini bekleyen Paris tarafından hoşnutsuzlukla karşılanmış, diplomatik gerginliğe dönüşmüştü.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
