Belçika'nın Brüksel Bölgesinde helal kesim yasağı kabul görmedi - Haberler

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Belçika'nın Brüksel Bölgesinde helal kesim yasağı kabul görmedi

AA - Selen Temizer - Güncel
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Belçika'nın Brüksel Bölgesinde helal kesim yasağı kabul görmedi

Belçika'nın Başkent Brüksel Bölgesi Parlamentosu helal kesimin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını reddetti.

Belçika'nın Başkent Brüksel Bölgesi Parlamentosu helal kesimin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını reddetti.

Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Coşkun Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brüksel Başkent Bölgesinde helal kesimin yasaklanmasına ilişkin tasarının reddedildiğini söyledi.

Müslüman ve Yahudi toplumun temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının bu konuda büyük mücadele verdiğini, parlamentoda kendilerine sorulan soruları yanıtladıklarını ifade eden Beyazgül, "Bunun neticesinde böyle olumlu karar çıktı. Demokrasinin, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin, dini özgürlüklerin muhafazası anlamına gelen bir karar oldu." diye konuştu.

Beyazgül, ülkenin Valon ve Flaman bölgelerinde çıkarılan yasalara karşı hukuk mücadelesinin süreceğini vurgulayarak, Belçika İslam Koordinasyon Kurulunun konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdığını anımsattı.

Belçika'da Flaman ve Valon bölgelerinden sonra, helal kesimin yapıldığı tek bölge olan Brüksel Başkent Bölgesinde Parlamento, söz konusu yasağı geçen ay gündeme almıştı. Yasağa karşı online kampanya başlatılmış, 127 bin imza toplanarak Parlamentoya sunulmuştu.

AA / Selen Temizer - Güncel

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