Belçika'nın Başkenti Brüksel'de 5.000'in Üzerinde Polis Memuru Eylem Yaptı

BRÜKSEL, 29 Kasım (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Pazartesi günü 5.000'den fazla polis memuru ve sendika temsilcisi güvenliğe ayrılan kaynakların artırılması talebiyle caddeleri doldurdu.

Gösteri, polis memuru Thomas Monjoie'nın Brüksel'de görevi başındayken bıçaklanarak öldürülmesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

Polis memurları Pazartesi günü, sık sık beklenmedik saldırıların hedefi olmalarına rağmen taleplerinin siyasi yetkililer tarafından görmezden gelinmesinden duydukları büyük rahatsızlığı dile getirdiler.

Ayrıca emniyet hizmetlerine ve sahadaki emniyet güçlerine daha fazla lojistik destek ve daha fazla insan kaynağının yanı sıra polise daha fazla borç yenileme olanağı sağlanması çağrısında bulundular.

Öğleden sonra erken saatlerde Belçika Başbakanı Alexander de Croo tarafından kabul edilen ülkenin kuzeyinden ve güneyinden polis sendikaları, "asayiş güçlerine karşı işlenen eylemlere sıfır tolerans" talebinde bulundular.

Ancak görüşmeden sonra hükümet tarafından herhangi bir tedbir alınmaması üzerine polisler, gelecekte daha fazla eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Verviers kentinin Vesdre Bölgesi Polisi insan kaynaklarından sorumlu polis Müfettişi Roncins Richard, Xinhua'ya "2018'de bu bölgede çalışan dört polis memuru hedef alındı" dedi ve davalardan üçünün devam ettiğini sözlerine ekledi.