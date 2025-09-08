Haberler

Belçika'nın Aalter Belediye Başkanı Pieter de Crem, Ayrımcılık İddiaları Üzerine İstifa Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın Aalter kentinde yabancı kökenli bireylerin kayıt işlemlerinde ayrımcılık yapıldığı tespit edildi. Belediye Başkanı Pieter de Crem, bu bulguların ardından görevinden istifa etti. Hükümet, ayrımcı uygulamaların varlığını onaylayarak soruşturma başlattı.

Belçika'nın Aalter kentinin Belediye Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Pieter de Crem, belediyesinde yabancı kökenli sakinlerin kayıt işlemlerinde ayrımcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine görevinden istifa etti.

Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT ve de Morgen gazetesinin, şikayetler üzerine mart ayında yaptığı ortak araştırmada, Aalter Belediyesine yeni kayıt yaptırmak isteyen yabancı isimli bireylerin işlemlerinin Belçikalılardan dokuz kat daha uzun sürdüğü tespit edildi.

Bunun üzerine Flaman hükümeti tarafından yapılan denetim, söz konusu politikanın ayrımcı niteliğini doğruladı.

Ardından Flaman Bölgesi İçişleri Bakanı Hilde Crevits tarafından soruşturma başlatıldı, de Crem'in görevden alınması ihtimali doğdu.

Crevits, "Yasal hükümler uzun süredir açıkça ihlal edildi." ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat CD&V üyesi de Crem dün itibarıyla belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Ancak bu olayın Pieter de Crem'in uluslararası fuarlarda Belçika'yı temsil etmekten sorumlu kurum "BelExpo Genel Komiseri" olarak mevcut görevlerini etkilemediği öğrenildi.

De Crem, 2018-2020 yıllarında Başbakan Yardımcısı, Savunma ve İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Hülya Avşar bikinisiyle yerleri boyadı

Avşar Kızı bikinisiyle evini boyadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yazdılar neler! Tarihi hezimet Avrupa basınında

Neler yazdılar neler! Tarihi hezimet Avrupa basınında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.