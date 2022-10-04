Belçika mahkemesi, terör hükümlüsü İranlı diplomatın iadesinin önünü açtı

Brüksel Mahkemesi, terör suçlamasıyla Belçika'da 20 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomat Assadollah Assadi'nin ülkesine iade edilmesi için yasal zemini hazırladı.

Brüksel Mahkemesi, terör suçlamasıyla Belçika'da 20 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomat Assadollah Assadi'nin ülkesine iade edilmesi için yasal zemini hazırladı.

Yerel medyaya göre Brüksel ilk derece mahkemesi, 22 Temmuz'da getirdiği Assadi'nin iadesinin önündeki geçici yasağı kaldırdı.

Böylece Belçika ve İran arasındaki protokol gereğince Assadi iade edilebilecek, karşılığında şubattan bu yana İran'da tutulan Belçikalı yardım görevlisi Olivier Vandeecasteele geri alınabilecek.

Haziranda imzalanan ve Başbakan Alexander de Croo'nun Vandeecasteele'i geri almak için tek yol olarak nitelediği protokol, ülkede tartışmalara neden olmuştu. Mahkeme de iadeye geçici yasak getirmişti.

Konuya olumsuz yaklaşanlar, uygulamanın İran'ın ileride daha fazla Belçikalıyı alıkoyabileceğini öne sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, daha önce yaptığı açıklamada, tüm diplomatik kanalların tükendiğini söylemişti.

Assadi, Haziran 2018'de Paris'te İranlı bir muhalif grup tarafından düzenlenen uluslararası bir mitingde, bombalı saldırı düzenleme teşebbüsü suçundan Şubat 2021'de Belçika'da 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.