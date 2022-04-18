Belçika Kupası'nda şampiyon Gent oldu

Belçika Kupası Final müsabakasında Gent, Anderlecht'i penaltılarda 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla Gent, 4. kez Belçika Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.

Belçika Kupası Final müsabakasında Gent ile Anderlecht Kral Baudouin Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikası golsüz beraberlikle tamamlanırken, uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi. Penaltılarda Gent, rakibi Anderlecht'i 4-3 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

Son olarak 2010'da Belçika Kupası'nı müzesine götüren Gent, 4. kez bu turnuvada şampiyonluk yaşamış oldu.

(İHA)