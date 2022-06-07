Belçika Kralı Philippe'nin 6 günlük Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyareti başladı - Haberler

Belçika Kralı Philippe'nin 6 gün sürecek eski Belçika sömürgesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ziyareti başladı.

KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Belçika Kralı, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Başbakan Jean-Michel Sama Lukonde ve hükümetin üyelerince başkent Kinsaşa'da bulunan Ndjili Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Phileppe'nin 6 gün sürecek ziyaretine Belçika Başbakanı Alexander de Croo da eşlik ediyor.

Ziyaret kapsamında Philllippe, Kinşasa'nın ardından ülkenin doğusunda bulunan Lubumbashi ve Bukavu şehirlerine de gidecek.

Kral Philippe, 30 Haziran 2020'de Tshisekedi'ye, Kongo'da sömürgeci dönemde yaşanan "şiddet olayları" ve "neden oldukları acılardan" derin üzüntü duyduğunu bildiren mektup göndermişti.

Philippe, mektupta, mevcut ikili ilişkileri daha da geliştirmek için "geçmişi" konuşmak gerektiğine dikkati çekmişti.

Acılarla dolu kanlı sömürge dönemi

Ülke, uluslararası hukuka aykırı olarak 1885'te Belçika Kralı 2. Leopold'a "özel mülk" olarak tahsis edildi.

"Kongo kasabı" olarak da bilinen 2. Leopold'un, KDC'de açlık ve sefalete mahkum ettiği insanların yanı sıra 10 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.

İkinci Leopold, insanlık dışı uygulamalara isyan eden Kongoluları ateşli silahlarla bastırmakla kalmayıp gereksiz mermi kullanımını engellemek için kullanılan her mermi karşılığında bir Kongolunun organının getirilmesini zorunlu kıldı.

O dönemde bölgeye giden gazeteciler aracılığıyla elleri kesilmiş çoğunluğu çocuk, binlerce kişinin fotoğrafları dünya basına yansıdı.