Haberler

Belçika, İthal Mücevherlerde Zehirli Metaller İçin Gümrük Kontrollerini Sıkılaştırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika, bazı ithal mücevherlerde tespit edilen aşırı miktarda zehirli ağır metaller sonrası gümrük kontrollerini artıracak. Bakan Crucke, tüketicileri AB sınırları içinden alışveriş yapmaya davet etti.

Belçika federal hükümeti, bazı ithal mücevherlerin normalin üstünde zehirli ağır metaller içerdiğinin tespit edilmesinin ardından daha sıkı gümrük kontrolleri yapılacağını açıkladı.

Belga ajansının haberine göre, ülkede, yılbaşından eylül ayına kadar test edilen ithal mücevherlerin yaklaşık onda üçünde aşırı miktarda kurşun ve kadmiyum tespit edildi.

Bunun üzerine Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke, gümrük kontrollerini sıkılaştırmak için müfettiş sayısının artırılacağını, kural ihlallerine uygulanan cezaların gözden geçirileceğini ve yeni bir eylem planı uygulanacağını açıkladı.

Crucke, tüketicileri dikkatli olmaya davet ederek, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinden ürün satın alınmasını tavsiye ederek, bu ürünlerin daha sıkı düzenlemelere tabi tutulduğunu belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belçika'da son iki yılda yapılan denetimlerde, tüketicilerin e-ticaret sitelerinden sipariş verdiği mallarda sıklıkla zararlı maddeler tespit ediliyor.

Ülkedeki bazı ithalatçı firmalar, güvenilir olmayan tedarikçileri kullanmazken, daha küçük çaplı bireysel siparişlerde sıklıkla tehlikeli seviyede ağır metal içeren ürünlere rastlanıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.