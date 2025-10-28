Belçika, İthal Mücevherlerde Zehirli Metaller İçin Gümrük Kontrollerini Sıkılaştırıyor

Belçika federal hükümeti, bazı ithal mücevherlerin normalin üstünde zehirli ağır metaller içerdiğinin tespit edilmesinin ardından daha sıkı gümrük kontrolleri yapılacağını açıkladı.

Belga ajansının haberine göre, ülkede, yılbaşından eylül ayına kadar test edilen ithal mücevherlerin yaklaşık onda üçünde aşırı miktarda kurşun ve kadmiyum tespit edildi.

Bunun üzerine Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke, gümrük kontrollerini sıkılaştırmak için müfettiş sayısının artırılacağını, kural ihlallerine uygulanan cezaların gözden geçirileceğini ve yeni bir eylem planı uygulanacağını açıkladı.

Crucke, tüketicileri dikkatli olmaya davet ederek, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinden ürün satın alınmasını tavsiye ederek, bu ürünlerin daha sıkı düzenlemelere tabi tutulduğunu belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belçika'da son iki yılda yapılan denetimlerde, tüketicilerin e-ticaret sitelerinden sipariş verdiği mallarda sıklıkla zararlı maddeler tespit ediliyor.

Ülkedeki bazı ithalatçı firmalar, güvenilir olmayan tedarikçileri kullanmazken, daha küçük çaplı bireysel siparişlerde sıklıkla tehlikeli seviyede ağır metal içeren ürünlere rastlanıyor.