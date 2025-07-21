Belçika, İki İsrailli Askeri Savaş Suçları İddiasıyla Gözaltına Aldı

Belçika Federal Polisinin, sivil toplum kuruluşlarının (STK) Gazze'de savaş suçu işledikleri şikayeti üzerine iki İsrailli askeri gözaltına alıp sorguladığı ileri sürüldü.

Brüksel merkezli Hind Recep Vakfından yapılan açıklamada, Belçika Federal Savcılığının, İsrailli askerlerin sorgulanmalarının ardından serbest bırakıldıklarını ve haklarında cezai soruşturma başlatıldığını doğruladığı bildirildi.

Açıklamada, Hind Recep Vakfı ve İngiltere merkezli Küresel Hukuki Eylem Ağının (GLAN) ismi ve görevi belirtilmeyen, Belçika'da bulunan iki İsrailli asker hakkında Gazze'de savaş suçları işledikleri gerekçesiyle yasal şikayette bulunduğu kaydedildi.

Belçika Federal Polisinin bu şikayet üzerine iki İsrailli askeri Boom kasabasındaki Tomorrowland Festivali'nde gözaltına alarak sorguladığı ve serbest bıraktığı iddia edilen açıklamada, bu gelişme "ileriye doğru atılmış önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, bu olayın Belçika'nın uluslararası hukuk çerçevesinde yargı yetkisini tanıdığını ve suçlamaları ciddiye aldığını gösterdiği vurgulanarak, "Çok sayıda hükümetin sessiz kaldığı bir dönemde bu adım, net bir mesaj vermektedir: Uluslararası suçlara ilişkin inandırıcı kanıtlar, siyasi kayıtsızlıkla değil hukuki tepkiyle karşılanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Adaletin henüz yerini bulmadığı kaydedilen açıklamada, "Avrupa'da ilk kez Gazze'de işlenen suçlarla bağlantılı İsrailli şüpheliler resmi gözaltı ve sorgulamaya tabi tutuldu. Hukukun gücü ve onu uygulama iradesi olmasaydı bu, mümkün olmazdı." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ulusal mahkemelerin bireyleri uluslararası hukuka karşı işlenen ciddi suçlardan dolayı yargılayabilmesi fikrini ifade eden "evrensel yargı yetkisinin" ilke değil yükümlülük olduğu vurgulandı.

İsrail, vatandaşlarının sorguya alındığını doğruladı

Hind Recep Vakfının İsraillilerin gözaltına alındığına ilişkin açıklamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da tatilde olan bir İsrail vatandaşı ile İsrail ordusu askerinin dün sorgulanmak üzere gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada gözaltına alınan kişilerin kısa süre sonra serbest bırakıldıkları belirtilerek, "Dışişleri Bakanlığı ve İsrail ordusu konuyu ele aldı. İki kişiyle temas halinde." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrailli vatandaşların neden gözaltına alındıklarına ise değinilmedi.