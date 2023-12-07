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Belçika, Gazze'ye insani yardım malzemeleri gönderdi

7 Aralık 2023 18:24 Son Güncelleme: 18:26 Abone Ol

Belçika, Gazze'ye uyku tulumları ve hijyen kitlerinden oluşan ilk insani yardım malzemelerini yola çıkardı. Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkenin Gazze'ye gönderdiği yardım malzemelerinin Ostende Havaalanı'ndan yola çıktığını duyurdu. Gazze'deki durumun ciddiyetine değinen Lahbib, ülkenin yardımda kararlı olduğunu vurguladı. İlk sevkiyatın yapıldığı kargo uçağına uyku tulumları ve hijyen kitlerinin yüklendiği belirtildi.