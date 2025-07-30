Belçika, Gazze için İsrail'e Yaptırım Uygulama Tehdidinde Bulundu

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa'dan ortaklarla birlikte Gazze için insani yardımın güvenli ve erişebilir şekilde organize edilmesi adına İsrail'e baskı yapmaya devam ettiklerini belirterek "Bu işe yaramazsa ek tedbirler veya yaptırımlar uygulanmasını göz ardı etmiyoruz." ifadesini kullandı.

De Wever, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, hava yoluyla yardım gönderme ve Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım konvoylarının yeniden başlatılması için Ürdün'den "yeşil ışık" aldıklarını belirterek bunun Belçika'nın Gazze Şeridi'ndeki krizin hafifletilmesine somut katkıda bulunmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Avrupa'dan ortaklarla birlikte Gazze için insani yardımın güvenli ve erişebilir şekilde organize edilmesi adına İsrail'e baskı yapmaya devam ettiklerini aktaran de Wever, "Bu işe yaramazsa, ek tedbirler veya yaptırımlar uygulanmasını göz ardı etmiyoruz." dedi.

De Wever ayrıca, masum sivillerin çektiği acıların sona ermesi gerektiğini vurgulayarak İsrail ile demokratik bir Filistin devletinin bir arada yaşamasının "barışa giden tek yol" olduğunu kaydetti.

Belçika, Gazze'ye yaklaşık 600 bin avroluk insani yardım ulaştıracak

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, X üzerinden yaptığı açıklamada, yakında A400M tipi nakliye uçağının Ürdün'ün başkenti Amman'a doğru yola çıkacağını duyurdu.

Prevot ayrıca, uçakta yaklaşık 600 bin avro değerinde tıbbi malzeme ve gıda gibi insani yardımın bulunduğunu belirtti.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.