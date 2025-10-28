Belçika, Gazze'den 75 Kişiyi Tahliye Etti
Belçika hükümeti, Gazze'den 75 kişinin başarılı bir şekilde tahliye edilerek Ostend Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Bu tahliye ile birlikte, Gazze'den Belçika'ya getirilen toplam kişi sayısı 850'ye ulaştı.
Belçika hükümeti, Gazze'den 75 kişinin tahliye edilerek ülkeye getirildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 75 kişinin Gazze'den tahliye edilerek, Ostend Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı duyuruldu.
Basında çıkan haberlere göre, böylece Gazze'den ülkeye getirilen kişilerin sayısı 850'ye çıktı.
150 kişinin daha tahliye edilmesi bekleniyor.
Tahliye edilenler arasında Belçika vatandaşları, onların akrabaları ya da "tanınmış mülteciler" yer alıyor.
