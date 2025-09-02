Belçika, Filistin Devletini Tanıyacak

Mısır, Belçika'nın bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki oturumları sırasında Filistin devletini tanıma konusundaki kararlılığının " İsrail'in saldırganca politikaların tümünün reddedildiğinin bir yansıması olduğunu" belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un ülkesinin Filistin devletini tanıma konusundaki kararlığını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Belçika'nın Filistin'i tanıma kararı ve İsrail hükümetine karşı yaptırımlar uygulayacağı konusundaki kararlılığının "tarihi bir adım" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun İsrail'in saldırganca politikalarının ve Filistin devletinin kurulmasını baltalamak için gösterilen çabaların ve yönlendirmelerinin tümden reddedilmesinin bir yansıması olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Belçika'nın kararının adil bir dava olarak Filistin halkı lehine yükselen uluslararası desteği açıkça gösterdiği vurgulandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin devletini 9 Eylül'de BM Genel oturumları sırasında tanıyacağını ve Filistinlilere karşı yaptığı ihlaller sebebiyle İsrail'e 12 ayrı konuda yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.